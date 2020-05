Woordvoerder burgemeesters: ‘Liever 12 of 14 clubs in eredivisie dan 20'

Paul DeplaDe burgemeesters van de voetbalsteden in Nederland zien een eredivisie met twintig clubs absoluut niet zitten. Sterker nog: ,,Het zou verstandiger zijn om juist terug te gaan naar veertien of twaalf eredivisieclubs”, zegt Paul Depla, de burgervader van Breda. Hij zit als woordvoerder van de burgemeesters in de adviesgroep van de KNVB over openbare orde en veiligheid.

Door Sander de Vries

Sinds gisteren is er weer een kleine opening voor een eredivisie met twintig clubs, nu de Keuken Kampioen Divisie de mogelijkheden daartoe wil onderzoeken. In dat geval zouden Cambuur en De Graafschap promoveren naar de eredivisie. Maar als het aan Depla ligt, gaat er een streep door die plannen.

,,Nog even los van corona, is de druk op het competitieschema nu al erg groot”, zegt Depla. ,,Daar komt bij dat we oorspronkelijk zouden beginnen op 15 augustus. Door het besluit van het kabinet (dat in ieder geval tot 1 september de evenementen heeft geschrapt, red.) lopen we dus al twee speelrondes achter de feiten aan. Met de komst van Cambuur en De Graafschap komen daar nóg eens vier extra speelrondes bij.”

Depla voorziet weinig mogelijkheden tot uitloop van het seizoen. ,,We zijn ook afhankelijk van wat er op Europees niveau wordt afgesproken. Zo is het de bedoeling dat in 2021 een EK plaatsvindt. Je hebt dus met een eindtijd van je competitie te maken. Bovendien hebben eredivisieclubs ook Europese verplichtingen. Daar hadden we vorig seizoen allemaal mee te maken, toen eredivisiespeelrondes vanwege Ajax' succes in de Champions League werden verschoven. Dat leverde destijds in sommige gemeenten, waaronder Doetinchem, problemen op. De flexibiliteit in het competitieprogramma is dus beperkt, terwijl we daar juist nu behoefte aan hebben."

‘Voorlopig blijft dit virus nog onder ons’

Depla doelt op het coronavirus. ,,Voorlopig blijft dit virus nog wel even onder ons. Het kan dus later ook weer sterker opkomen. Er kan dus volgend seizoen een situatie ontstaan waarin je weer vier tot acht weken niet kunt voetballen. De vraag is of het verstandig is – ik ga daar niet over, heb slechts een adviserende rol – of je je competitie klem moet willen zetten met twintig clubs. Vanuit het perspectief van flexibiliteit zou ik nog eerder zeggen: het zou verstandiger zijn om met veertien of twaalf clubs te gaan voetballen. We moeten de competitie corona-proof maken.”

De suggestie dat nu de Keuken Kampioen Divisie met twintig clubs zit, wijst Depla resoluut van de hand. ,,Het maakt nogal een verschil of je Ajax, PSV of Feyenoord op visite krijgt in plaats van Telstar.” En competities als de Premier League, La Liga en Serie A, die al jaren met twintig clubs voetballen? ,,Kun je niet met elkaar vergelijken. Daar voetballen ze met kerst, hebben ze in algemene zin een heel ander schema dan wij. De organisatie rondom openbare orde en veiligheid is in elk land anders geregeld, net als bijvoorbeeld de relaties met supporters.”

,,Zonder coronavirus wordt het dus al lastig om een competitieschema voor twintig eredivisieclubs te maken”, besluit Depla. ,,Om maar te zwijgen hoe je dat mét het coronavirus moet doen. Het is uiteindelijk belangrijk dat de competities worden uitgespeeld. We zien nu allemaal hoeveel stress het oplevert als dat niet gebeurt.”