Wordt hoog te paard gezette Ihattaren de nieuwe Bakkali?

Tronstad geniet van eerste goal voor Vitesse: Zege op VVV erg goed voor vertrouwen spelers­groep

27 februari ARNHEM - Vitesse koestert de 4-1 zege op VVV. De Noor Sondre Tronstad viert zijn eerste goal in Arnhemse dienst. ,,Maar nog belangrijker is de ruime uitslag”, zegt hij. ,,Dit zorgt in alles voor enorm veel vertrouwen in de spelersgroep.”