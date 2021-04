Wordt titel voor Ajax er één met glans of één met een bittere nasmaak?

Kwartfinale Europa League

‘Now it’s time for revenge’, zegt Dusan Tadic met een knipoog, voor hij na de benauwde 0-1 zege op RKC de bus instapt. De slechte uitgangspositie (1-2), de volle ziekenboeg en het weinig productieve optreden in Waalwijk mogen dan een onheilspellende werking hebben voor de return tegen Roma, bij de Ajacieden is het geloof in het bereiken van de halve finale nog groot. ,,We creëren genoeg kansen, maar moeten nu wel de goals ook maken. We hebben veel vertrouwen en zin in donderdag.”