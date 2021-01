Wouter Gudde wil kloof dichten met FC Groningen: ‘Gezin komt vaak op de tweede plek’

Drent over Buijs: ‘Ik zou als speler stapelgek worden van dat geschreeuw’

11 januari Danny Buijs (38) laat zich horen met FC Groningen. In het geval van de jonge coach geldt dit in de meest letterlijke zin. De geboren Dordtenaar is tijdens duels de meest luidruchtige eredivisie-trainer. Is die eigenschap een last of een zegen? ,,Buijs is veel meer dan die schreeuwerd.’’