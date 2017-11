Younes niet met Ajax naar Breda, Dolberg niet op linkerflank

Door Daniël Dwarswaard



Het ligt voor de hand dat Justin Kluivert daardoor weer de kans krijgt als linksbuiten. Marcel Keizer heeft ook de Noor Dennis Johnsen toegevoegd aan de wedstrijdselectie. Duidelijk is dat Kasper Dolberg niet als linksbuiten zal spelen. Dat experiment mislukte een paar weken terug tegen Willem II. ,,Dat blijft wel een optie, maar zo gaan we het tegen NAC niet doen.’’



Ajax kan zich morgen in Breda geen extra puntverlies meer permitteren in de strijd om de landstitel. De achterstand op koploper PSV bedraagt al acht punten en Keizer heeft nog steeds zijn vaste formatie niet gevonden. Tegen FC Utrecht (1-2 verlies) twee weken terug wijzigde hij zijn winnende elftal op twee cruciale plekken. Dolberg verving Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong kwam voor Donny van de Beek. Spijt heeft Keizer niet. ,,Nee, omdat we zoekende zijn. Dan maak je een keuze.’’