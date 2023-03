Zaak Promes heropend: voetballer werd mogelijk onrechtmatig afgeluisterd in ander onderzoek

De zaak rond de van een steekpartij verdachte Quincy Promes is heropend omdat die steekpartij aan het licht kwam tijdens het afluisteren van de voetballer in een ander onderzoek. Promes’ advocaat betwijfelt of die gesprekken wel gebruikt mogen worden in deze zaak.

Het gaat daarbij om de vraag of het verkrijgen van dit deel van het bewijs rechtmatig is. De afgeluisterde telefoongesprekken zijn belangrijk voor deze zaak omdat Promes daarin toegeeft dat hij heeft gestoken en daarin ook zegt dat hij zijn neef eigenlijk in de nek had willen steken. Promes’ advocaat Malewicz betwijfelt dus of dit deel van het bewijs mag worden gebruikt, maar verdediging voeren daarover is moeilijk omdat ook hij niet precies weet hoe en onder welke voorwaarden het afluisteren is gegaan.

Promes ook verdachte in drugszaak

Daarom moeten delen van het onderzoek in een drugszaak waar Promes ook bij betrokken zou zijn, eerst aan dit dossier worden toegevoegd. Het Openbaar Ministerie wil dat liever niet omdat daarmee het onderzoek in die andere zaak kan worden geschaad. Het OM gaat daar nu over nadenken. Mocht justitie weigeren delen van het ene dossier aan het andere dossier toe te voegen, moet de rechtbank opnieuw een besluit nemen over de vraag hoe het nu verder moet met de zaak van de steekpartij.

Malewicz zei al eerder tegen deze site dat hij ‘niet eens over de telefoongesprekken wil praten’ omdat hij daarmee zou erkennen dat ze in deze zaak gebruikt mogen worden.

Promes zou vandaag horen óf hij een straf krijgt voor het neersteken van zijn neef en welke straf dat zou zijn. Maar enkele dagen geleden maakte de rechtbank bekend dat de zaak wordt heropend en dat daarover vandaag een toelichting gegeven zou worden. Wanneer er nu wel een uitspraak komt in deze zaak, is nog onbekend.

Gestolen ketting van tante

De ex-international stond vrijdag 3 maart in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef Esajas. Een van een tante gestolen ketting zou de aanleiding zijn geweest. ‘Wie van tante pikt, maak ik af’, zou hij hebben gezegd in een telefoongesprek. De steekpartij vond plaats in juli 2020 vlak na het feest van een broer van Promes in een loods in Abcoude.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist tegen de voor het Russische Spartak Moskou voetballende Promes. De voetballer kwam niet naar de rechtszaak en bleef in Rusland, omdat hij bang is anders gearresteerd te worden. Promes is dus ook verdachte in een drugszaak en daarvoor wil justitie hem aanhouden en verhoren. In die zaak werd hij dus al wel afgeluisterd, wat de steekpartij aan het licht bracht. Die steekpartij staat voor zover bekend verder helemaal los van de drugszaak.

Justitie acht poging moord of poging doodslag niet bewezen en liet het twee weken geleden bij ‘zware mishandeling’. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden. Maar er zou uit zijn handelingen onvoldoende gebleken zijn dat hij dat echt wilde. En ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte zijn neef in de knie, niet in de buurt van een slagader.