Zahavi, Cerny of Veerman: wie maakte het doelpunt van de week?

Matúš Bero hoofdrol­spe­ler in Duitse clash in Almelo

9 januari Vitesse heeft op bezoek bij Heracles gemakkelijk gewonnen (0-2). Matúš Bero was de hoofdrolspeler in Almelo. De middenvelder van Vitesse zag zijn schot in de eerste helft van richting veranderd worden door Robin Pröpper, in de tweede helft schoot hij zelf de bal achter keper Janis Blaswich.