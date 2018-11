Zege Ajax brengt rechtstreeks CL-ticket dichtbij

Zelfs bij een nederlaag bij AEK komt Ajax vanavond mogelijk een ronde verder. Maar wil Nederland zijn rechtstreekse Champions League-ticket terug, dan is een zege van de Amsterdammers in Athene meer dan welkom.

Door Wietse Dijkstra

Met de goede resultaten in Europa bewijst Ajax het Nederlandse voetbal een dienst. De kans is groot dat de eredivisiekampioen van volgend seizoen niet langer is veroordeeld tot het spelen van een voorronde. In de strijd om rechtstreekse plaatsing voor de Champions League kan alleen Oostenrijk nog dwarsliggen.

Nederland staat momenteel op de twaalfde plaats van de ranglijst van de UEFA en moet nog één plekje stijgen om in het seizoen 2020-2021 weer verzekerd te zijn van rechtstreekse Champions League-deelname. Omdat Ajax zich bijna heeft geplaatst voor de knock-outfase is de kans groot dat dat gaat gebeuren.

De zogenaamde coëfficiëntenlijst van de UEFA wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Voor elk seizoen wordt het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het aantal deelnemende clubs per land. Nederland staat nu op een totaal van 28.833, Oostenrijk op 28.850. Maar omdat Ajax bij het bereiken van de volgende ronde in de CL liefst 5 bonuspunten krijgt – een aantal dat op basis van het aantal Nederlandse deelnemers dus moet worden gedeeld door 5 – komt dat totaal naar alle waarschijnlijkheid op 29.833. Daarmee zouden we Oostenrijk al voorbij zijn.

Elke overwinning die Ajax en PSV de laatste twee speelrondes nog boeken is goed voor 0,4 punt (2 punten gedeeld door 5). Een gelijkspel levert 0,2 punt op. Dat geldt uiteraard ook voor de twee overgebleven deelnemers uit Oostenrijk – Red Bull Salzburg en Rapid Wien - dat net als Nederland nog twee van de vijf deelnemers over heeft. Het grote verschil is dat die beide clubs actief zijn in de Europa League. In dat toernooi leveren resultaten net zo veel op als in de Champions League, maar krijg je voor het bereiken van de knock-outfase geen bonuspunten.

Mocht Ajax vanavond winnen of gelijkspelen dan staat Nederland in elk geval twee dagen virtueel boven Oostenrijk. De twee clubs uit het land van de concurrent komen donderdag pas in actie in de Europa League. Red Bull Salzburg speelt dan thuis tegen ‘grote broer’ RB Leipzig. Rapid Wien moet op bezoek naar Spartak Moskou.