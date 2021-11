Zeges koploper FC Volendam en achtervolger Excelsior, eerste goal Kishna in zes jaar

Haller levert unieke prestatie met negen goals in eerste vijf Champions Lea­gue-du­els

Sébastien Haller schreef vanavond met zijn twee doelpunten voor Ajax tegen Besiktas (1-2) historie in de Champions League. Sinds de oprichting van het toernooi in 1992 was er nooit eerder een speler die maar liefst negen treffers maakte in zijn eerste vijf wedstrijden.

25 november