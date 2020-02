Zeist én Lyon volgen de Memphis-updates met argusogen

Door Sjoerd Mossou



Bondscoach Ronald Koeman bezocht de voetballer deze week in Rome, waar Memphis Depay revalideert van de zware knieblessure die hij medio december opliep. Woensdag deelde de spits van Oranje en Olympique Lyon een filmpje op zijn sociale media, waarin hij al volop met de bal traint. ,,Let them talk while we work’’, schreef Memphis erbij, gevolgd door de hashtag #Godsspeed.