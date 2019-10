Zeker nu is Ajax-uit zware beproeving voor Feyenoord

Door Daniël Dwarswaard



Het is inmiddels traditie. Tijdens het voorbeschouwen op de Klassieker in Amsterdam valt altijd het jaartal 2005. De laatste keer dat Feyenoord in de Arena wist te winnen. In een compleet ander voetbaltijdperk was het. Met Dirk Kuyt en Salomon Kalou. Het zegt alles over de verhoudingen tussen de twee rivalen. Voor iedereen bij Feyenoord is het vaak de slechtste zondag van het jaar. En nu zal zelfs de meest optimistische Feyenoorder pessimistisch zijn.