Zelfs op 37-jarige leeftijd lijkt Huntelaar nog steeds op één van de Stampertjes

Rapportcijfers Toornstra in top-3 uitblin­kers, Jørgensen en Linssen schlemie­len van het weekend

13 december Ajax-buitenspeler Antony was tegen PEC Zwolle goed voor een goal en twee assists en was dus belangrijk voor zijn club. Hij kreeg een 8. Ook specialist bal afpakken Abdou Harroui kreeg dat cijfer. Jens Toornstra was belangrijk voor Feyenoord met twee treffers en kreeg een 7,5.