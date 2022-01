Zelfs speciale beveiligers die de Ajax-bubbel bewaken, kunnen het virus niet buiten de deur houden

Update NEC breekt trainings­kamp per direct af, drie spelers al eerder naar huis, oefenduel HSV gaat niet door

ALHAURÍN EL GRANDE - NEC breekt het trainingskamp in Spanje per direct af vanwege coronarisico’s. De eredivisieclub vliegt donderdagavond al terug naar Nijmegen. De reis vanaf het Golf Resort in Alhaurín El Grande stond in eerste instantie voor zaterdag gepland.

18:41