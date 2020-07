Zeljko Petrovic tekent voor een jaar bij Feyenoord als assistent van Advocaat

Een paar weken geleden werd Petrovic gespot bij een restaurant in Eindhoven met technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord. Sindsdien onderhandelden beide partijen. Nu is er een akkoord.



Voor Petrovic is het zijn tweede dienstverband bij Feyenoord. Hij begon er op 1 juli 2004 zijn trainersloopbaan als assistent van Ruud Gullit. Die samenwerking duurde een jaar. De Montenegrijn is bij Feyenoord nu de opvolger van Said Bakkati, die voormalig hoofdtrainer Jaap Stam volgde naar FC Cincinatti. John de Wolf en Cor Pot zijn de andere assistenten van Advocaat. Die had in zijn eerste periode bij PSV nog met Petrovic als speler te maken.