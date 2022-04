Zes minuten vol gas: Vitesse-trainer Letsch stelt tegen Sparta toch maar een keeper op

Dit is waarom PSV zo hard toe was aan succes en hoe de club daarop kan voortbordu­ren

Vijf mannen overlegden afgelopen week in een vergaderzaal in de buurt van Eindhoven over de toekomst van PSV. Marcel Brands, Ruud van Nistelrooij, John de Jong, Jan Vennegoor of Hesselink en Fred Rutten proberen nu al de fundamenten te leggen voor een succesvolle periode vanaf seizoen 2022-2023. Maar eerst stond het huidige PSV nog iets anders te doen.

18 april