‘Zes VAR-ingrepen goed, maar het gaat alleen over die ene fout’

Er was veel te doen over de niet gegeven strafschop bij Ajax – Heerenveen, maar over het algemeen deed de arbitrage het zo gek niet in een weekend waarin de VAR het maar druk had. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond legt uit wat er goed ging en wat beter gekund had.

Vitesse – Excelsior (3-2)

Woedend zijn ze bij Excelsior als de op het oog zuivere goal van Jurgen Mattheij wordt afgekeurd, omdat Ryan Koolwijk buitenspel staat.

Van Egmond: ,,Een schoolvoorbeeld van een terechte beslissing. Op het moment dat de vrije trap wordt genomen staan vier spelers buitenspel. Eén van die spelers (Koolwijk, red.) maakt zijn positie strafbaar door een tegenstander in de weg te lopen. Een duidelijke regel. Die andere drie staan niet strafbaar buitenspel.’’

Volledig scherm Edwin van der Graaf keurt de goal van Jurgen Mattheij (tweede van links) af, Ali Messaoud is het er niet mee eens. © Soccrates

PEC Zwolle – Feyenoord (3-1)

PEC Zwolle krijgt een strafschop als Vito van Crooij ten val komt nadat hij Feyenoord-doelman Justin Bijlow passeert, maar die beslissing wordt op advies van de VAR herroepen. Giovanni van Bronckhorst vraagt vervolgens om geel vanwege een schwalbe.

Van Egmond: ,,Een terecht geannuleerde strafschop. Het leek erop dat de keeper hem aantikte, maar dat bleek niet aan de orde. Dat Van Crooij geen geel kreeg, daar kan ik me wel in vinden. Niet elke val is een schwalbe.’’

Volledig scherm Feyenoord-doelman Justin Bijlow protesteert bij Pol van Boekel, die op advies van de VAR de strafschop voor PEC Zwolle intrekt. © BSR/Soccrates

PEC Zwolle – Feyenoord (3-1)

Feyenoord denkt in blessuretijd nog op 3-2 te komen als Jeremiah St. Juste scoort. Zijn treffer wordt afgekeurd omdat Jens Toornstra de bal in buitenspelpositie nog aanraakt.

Van Egmond: ,,Een terechte beslissing. Ook als Toornstra de bal niet aangeraakt had, had de goal moeten worden afgekeurd. Hij stond namelijk in de baan van het schot en ontnam de keeper het zicht.’’

ADO Den Haag – VVV (2-4)

ADO-doelman Robert Zwinkels krijgt op advies van de VAR rood én een strafschop tegen als hij – met de bal in zijn handen - op het been van Peniel Mlapa gaat staan.

Van Egmond: ,,Een gewelddadige handeling dus terecht rood. Een bewuste actie? Er zijn situaties te bedenken dat iemand er niets aan kan doen, maar dat is hier niet aan de orde. Ook de penalty is een juiste beslissing. Dat Zwinkels de bal in zijn handen heeft maakt niet uit. Zo lang de bal in het spel is, kan er een strafschop worden gegeven.’’

Volledig scherm Robert Zwinkels komt in aanraking met Peniel Mlapa. Niet veel later kan de ADO-doelman inrukken. © BSR/Soccrates

Emmen – PSV (2-2)

PSV denkt de voorsprong te verdubbelen uit een merkwaardige klutsgoal. Maar het feest gaat niet door omdat Denzel Dumfries buitenspel staat.

Van Egmond: ,,De goal is terecht afgekeurd. Dumfries staat strafbaar buitenspel. Hij doet mee aan het spel door het duel aan te gaan.’’

Emmen – PSV (2-2)

PSV scoort opnieuw, maar ook de goal van Pablo Rosario wordt op last van de VAR geannuleerd omdat Érick Gutiérrez de bal nog met zijn hand aanraakt. De onfortuinlijke Mexicaan krijgt bovendien geel.

Van Egmond: ,,De bal gaat via de hand in het doel, dus deze goal moet je afkeuren. Met de gele kaart ben ik het niet eens. Die geef je alleen als er sprake is van een opzettelijke handeling. Dat was niet het geval, Gutiérrez probeerde de bal te ontwijken.’’

Volledig scherm Érick Gutiérrez (l) raakt de bal met de hand, waardoor de treffer van Pablo Rosario wordt geannuleerd. © Niels Boersema

Ajax – Heerenveen (4-4)

Heerenveen wil een strafschop als Sam Lammers omver gekegeld wordt door Ajax-doelman Kostas Lamprou. Gözübüyük wil er niet aan, ook niet nadat hij op advies van de VAR naar de beelden is gaan kijken.

Van Egmond: ,,Een foute beslissing. Het was een overtreding en dat Lammers niet meer bij de bal zou kunnen doet er niet toe. Er waren dit weekend zes VAR-ingrepen die goed waren, maar het gaat eigenlijk alleen over die ene fout. Is niet erg, we streven naar perfectie.’’

De Graafschap – Fortuna Sittard (5-1)

Geen VAR-moment, wel een bijzondere situatie: Youssef El Jebli is door het dolle heen als hij vlak voor rust voor 3-0 zorgt en rent de tribune op om zijn treffer te vieren. De actie blijft onbestraft.

Van Egmond: ,,Hij had eigenlijk een gele kaart moeten krijgen, maar deze regel wordt niet altijd consequent toegepast. Je mag niet op de reclameborden gaan staan, in de hekken hangen of de tribune op gaan. De regel is bedacht om excessen te voorkomen en tijdrekken aan te pakken.’’