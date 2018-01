'Zeven punten achterstand is een aardig gat'

,,We komen steeds dichter bij het einde van het seizoen en het verschil is nu zeven punten, dat is een aardig gat'', zei Frenkie de Jong. ,,We spelen nog tegen PSV en moeten hopen dat ze punten gaan verspelen. Maar ja, eerst moeten we zelf alles maar eens winnen.''



Aan de zegereeks van Ajax, begin december ingezet met een overwinning op PSV, kwam tegen Utrecht al weer een einde. ,,Voetballend was het niet goed genoeg'', erkende De Jong. ,,Voor ons is 0-0 gewoon een slecht resultaat.''



Aanvoerder Joël Veltman vond dat Ajax 'heel matig' had gespeeld. ,,Volgens mij waren er in deze wedstrijd nul 100 procent-kansen. Voor ons is elk puntenverlies duur, zeker als je al vijf punten achterstaat. Wij moeten winnen, waar we ook spelen.''