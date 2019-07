Ziekenboeg Feyenoord groeit, Stam weet niet wie op te opstellen

Vitesse over transferge­ruch­ten Buitink: ‘Totale onzin’

16:15 ARNHEM – Vitesse laat Thomas Buitink (19) deze transferperiode in principe niet gaan. De spits zou in de belangstelling staan van Heerenveen, maar de Arnhemse club stelt dat er geen sprake is van transferonderhandelingen over de talentvolle aanvaller.