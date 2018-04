Ziyech door Ajax-fans verkozen tot beste speler van het jaar: 'Niet verwacht'

,,Na alles wat er is gebeurd dit jaar, dan had ik dit inderdaad niet verwacht. Maar ik ben er uiteraard wel heel blij mee. Als ik er niet blij mee zou zijn, dan zou dat denk ik niet normaal zijn," zei Ziyech na het ontvangen van de Rinus Michels-trofee. De prijs wordt sinds 1993 uitgereikt en werd in het verleden onder andere gewonnen door spelers als Dennis Bergkamp, Jari Litmanen, Edwin van der Sar, Christian Chivu, Maxwell, Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Luis Suárez, Daley Blind, Jasper Cillessen en vorig seizoen door Davinson Sánchez.

Ziyech onderhoudt een moeizame relatie met een deel van de meest fanatieke achterban van Ajax, die hem twee weken geleden aanvielen bij terugkomst in Amsterdam na de nederlaag in Eindhoven. De dit seizoen veelbesproken Ziyech was dit seizoen al goed voor negen doelpunten en vijftien assists in 33 competitieduels. Ajax-trainer Erik ten Hag vreest dat hij komende zomer afscheid moet nemen van zijn beste speler. ,,Natuurlijk wil ik hem niet kwijt. Hij is een kunstenaar op het veld. Maar als zulke jongens graag weg willen, dan leert de praktijk dat ze lastig te behouden zijn."

Aanvoerder Matthijs de Ligt (18) ontving de Marco van Basten-trofee voor het beste talent van dit seizoen. De Ligt was dit seizoen in 32 wedstrijden goed voor drie goals en twee assists. De prijs voor Talent van het Jaar wordt sinds 1994 uitgereikt bij Ajax. In het verleden wonnen spelers als Nwankwo Kanu, Rafael van der Vaart, Steven Pienaar, Hedwiges Maduro, Christian Eriksen, Davy Klaassen en Kasper Dolberg.

Volgende week speelt Ajax nog de uitwedstrijd bij Excelsior, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag is na de 3-0 zege op AZ van vanmiddag al zeker van de tweede plaats in de Eredivisie. Begin volgend seizoen speelt Ajax, net als landskampioen PSV, in de voorronde van de Champions League.

