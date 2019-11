Ziyech en Onana kandidaten Afrikaans voetballer van het jaar

Rens van Eijden vraagteken bij NEC voor duel tegen Jong FC Utrecht

12:53 NIJMEGEN - Het is onzeker of Rens van Eijden maandagavond aan de aftrap verschijnt bij de wedstrijd van NEC tegen Jong FC Utrecht. De aanvoerder van de Nijmeegse eerstedivisionist heeft een rugblessure. ,,Dat moeten we dus even afwachten’’, zegt trainer François Gesthuizen. ,,Uit voorzorg heeft Rens de laatste training overgeslagen. Hij traint binnen. Ik heb hem net gezien. Toen kon hij nog niet veel.’’