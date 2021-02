Ziyech verrast ongeneeslijk zieke Souf: ‘Wil je hulp, ik sta klaar’

Vitesse is het even kwijt en verliest nu ook thuis van FC Twente

14 februari Vitesse is het spoor even volledig bijster in de eredivisie. De club uit Arnhem verloor zondag ook de thuiswedstrijd tegen FC Twente: 0-2. Queensy Menig en de in blessuretijd ingevallen Thijs van Leeuwen bezorgden de bezoekers uit Enschede de eerste zege in zeven competitieduels.