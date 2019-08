Ziyech volgt voorbeeld Neres en verlengt tot 2022

Daarmee volgt Ziyech het voorbeeld van zijn ploeggenoot David Neres, die eerder deze week verlengde tot 2023. Het oude contract van de Marokkaanse ster liep af op 30 juni 2021. De 26-jarige spelmaker kende vorig seizoen een uitstekend jaar bij Ajax. Hij was een van de dragende spelers die ervoor zorgden dat Ajax de halve finale van de Champions League bereikte.



De verwachting was dat hij mede door zijn goede spel op Europees niveau deze zomer een transfer zou maken. Hij stond in de nadrukkelijke belangstelling van Sevilla, maar die club was geen optie voor hem.



Alleen voor de absolute top wil hij vertrekken uit Amsterdam. “Ik voel me thuis hier en ruil deze club niet zomaar in. We hebben hier een leuk team. Je moet niet vertrekken om te vertrekken. Ik zie wel hoe het loopt, maar tot nu toe heb ik weinig te klagen en speel ik voor Ajax.”