Zo bespeel je PSV en Ajax

Door Daniel Dwarswaard



Misschien is Fons Groenendijk er al lang over uit. Of wellicht is de trainer van ADO Den Haag deze dagen toch nog aan het dubben. Hoe dan ook: natuurlijk gaat het in aanloop naar het voetbalweekend vooral over de topper PSV-Feyenoord, maar het is toch óók uitkijken naar ADO-Ajax van aanstaande zondag. En dan vooral: hoe gaat ADO Ajax bestrijden? Door volle bak druk te zetten of juist af te wachten?



ADO deed dat laatste vorige week tegen PEC Zwolle – en met succes. Maar het fanatieke publiek in Den Haag ziet natuurlijk veel liever het eerste, tegen de vijand uit Amsterdam. Precies zoals Heracles Ajax anderhalve week geleden tot wanhoop dreef. En kijk naar een hele rits andere wedstrijden uit het recente verleden: Heerenveen deed hetzelfde tegen PSV en FC Groningen pakte op die manier Feyenoord aan, stuk voor stuk met succes.