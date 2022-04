Zó dun is het koord waarop Arne Slot bij Feyenoord balanceert

Toen Arne Slot vorig jaar zomer begon bij Feyenoord, wist je al snel wat voor seizoen het zou gaan worden voor de nieuwe coach. Een jaar van koorddansen en balanceren in de Kuip. Een maand na de eerste training wachtte al de eerste Europese wedstrijd. De selectie telde een stuk of 14, 15 volwaardige eredivisieprofs. Geld voor meer was er niet. Slot ging Feyenoord een andere speelstijl aanmeten en daarvoor moest de intensiteit van de trainingen omhoog. Maar zónder dat het spierblessures zou gaan regenen in zijn smalle groep.