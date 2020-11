Zo haalt Oranje alsnog de ‘Final Four’ van de Nations League

• Als Nederland wint van Bosnië en Polen

Dan heeft Oranje 11 punten in de poule. Als Polen wint van Italië, dan is Nederland groepswinnaar. Bij een gelijkspel bij Italië - Polen, komt Italië maximaal aan tien punten en is Nederland ook groepswinnaar.



• Als Nederland een keer wint en een keer gelijkspeelt

Dan heeft Oranje 9 punten in de poule. Als Polen twee keer gelijkspeelt (tegen Nederland én Italië) en Italië verliest woensdag van Bosnië, dan eindigen Polen en Nederland allebei op 9 punten. Oranje is dan poulewinnaar in verband met het onderlinge resultaat: Nederland - Polen werd in september 1-0.