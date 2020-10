Zo kan De Boer tóch iets met het oefenpotje tegen Spanje

Vanavond tegen Estland Oranje bij winst geplaatst voor EK: 'Tegenstan­ders hebben niet eens intentie om te scoren tegen ons’

14:33 De Oranje Leeuwinnen staan op het punt zich definitief te plaatsen voor het EK 2022 in Engeland. Het duel met Estland vanavond (19.30 uur) in Groningen zal geen probleem zijn voor de regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen. Want Oranje kan nu ook in de kleine ruimte goed uit de voeten.