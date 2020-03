Zó kan de eredivisie straks worden afgerond

Door Maarten Wijffels



We zijn het al bijna vergeten. Maar ook vorig seizoen was in de eredivisie sprake van een plotselinge lentestop. Toen was de onverwachte succesmars van Ajax in de Champions League de reden. De KNVB schoof met binnenlandse wedstrijden en data om Ajax de (verplichte) rust te geven. Inclusief het weekeinde van de bekerfinale lag de competitie uiteindelijk zeventien dagen stil in april en mei.