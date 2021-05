Zo vader, zo zoon: Van Hooijdonk schittert met magnifieke vrije trap bij zege NAC

Mounir El Allouchi had na tien minuten de score al geopend voor NAC Breda alvorens Sydney van Hooijdonk in de twintigste minuut mag aanleggen voor een vrije trap. De bal ligt op de rand van het strafschopgebied en NEC-doelman Mattijs Branderhorst formeert een Nijmeegs muurtje om de korte hoek af te dekken.



Maar Van Hooijdonk besluit niet om de bal over de muur te plaatsen. Hij besluit om de bal snoeihard in de hoek van Branderhorst te rammen. En hoe! De bal ploft prachtig binnen in de verre kruising en de 0-2 voor NAC is een feit dankzij de weergaloze goal van Van Hooijdonk, die daarmee zijn veertiende van het seizoen noteert en meteen de eindstand verzorgt. Na de 0-2 vallen er geen goals meer, mede omdat een goal van DJ Buffonge vlak voor tijd nog wordt afgekeurd.



Door de zege mag NAC in theorie nog blijven dromen van rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De praktijk zal echter op wonderbaarlijke wijze moeten verlopen om die directe promotie te bewerkstelligen. NAC staat vijfde, vijf punten achter nummer twee De Graafschap met nog maar twee wedstrijden te gaan. Ook Go Ahead Eagles en Almere City FC staan nog tussen De Graafschap en NAC in met één punt meer dan de Bredanaren.