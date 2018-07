Zo vierde Feyenoord vandaag zijn 110de verjaardag

AZ in voorronde Europa League tegen Almaty, Vitesse treft club van Hagi

19:44 AZ speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Kairat Almaty. De club uit Kazachstan was vandaag in de eerste voorronde van het Europese clubtoernooi met 7-1 te sterk voor Engordany uit Andorra. Kairat won vorige week de eerste ontmoeting met 3-0.