Zoet is weer klemvast bij PSV na zwakke start van het seizoen

Door Maarten Wijffels



In het laatste kampioensjaar van PSV rekende hij eens uit hoeveel punten hij had gepakt voor zijn ploeg. ‘Dan kom je aan een stuk of zes’, zei Jeroen Zoet destijds. En toen was het nog maar half november in het seizoen 2017/2018.



Nu zit de keeper nog niet op dat aantal. Maar Zoet (28) groeit wel weer toe naar de vorm die hij had in dat seizoen, dat hij later ook zou typeren als zijn meest constante jaar onder de lat.