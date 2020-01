Zoet na ongelukkig debuut bij Utrecht: Onderlinge afstemming moet beter

,,In je eerste wedstrijd voor je nieuwe club drie doelpunten incasseren, is niet leuk. Maar als je hier drie keer weet te scoren, moet je ook gewoon winnen”, aldus Zoet.

Zoet wist zich in Zwolle nog niet echt te onderscheiden. Zowel bij de 1-1 als bij de 2-1 van PEC Zwolle bleef een vakbekwame ingreep uit. ,,Bij de gelijkmaker twijfelde Mark van der Maarel een beetje. Hij had die bal gewoon moeten wegtrappen. Die tweede tegentreffer was een zwabberbal van Kenneth Paal. De 3-3 valt in de voorlaatste minuut terwijl wij in het eigen strafschopgebied in ondertal staan. Dat mag niet gebeuren. De onderlinge afstemming moet nog beter.”