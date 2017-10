Zoet ziet het bekertoernooi helemaal zitten

Dit seizoen moest daar maar eens verandering in komen, vonden Zoet en PSV. Hij is de absolute nummer een onder de lat bij PSV en wil alles meemaken. Niks bekerkeeper, gewoon de sterkste vent in de goal en daar is tot nu toe in Eindhoven weinig misverstand over. Gisteren moest de geboren Veendammer een half uurtje langer staan dan gepland, maar bevreesd was hij geen moment. ,,Ze kwamen er een keer goed door in de eerste helft en ook in de tweede helft zijn ze een paar keer onze kant op gekomen. Wij hadden het natuurlijk veel eerder moeten afmaken. Het spel dat zij spelen, is niet zo simpel te bestrijden, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. Het tempo was te laag en we benutten de kansen niet. Dan wordt het een moeilijke wedstrijd."