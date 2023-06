Zomer vol keuzes wacht voor Georginio Wijnaldum: ‘Terug naar Nederland? Ik houd alle opties open’

interviewNa twee moeilijke jaren staat Georginio Wijnaldum (32) op een nieuw, nog onbekend kruispunt in zijn carrière. Deze zomer wordt er eentje van keuzes, met of zonder lokroep uit Nederland. ,,De laatste jaren had ik minder plezier in het voetbal. Dat zou ik heel graag terugkrijgen.’’

Georginio Wijnaldum heeft van nature een glimlach op zijn gezicht gebeiteld, zelfs in tijden dat het leven daar niet per se aanleiding toe geeft. Ook vandaag in Zeist glinsteren de ogen van de voetballer, op trainingskamp bij Oranje, na een seizoen bij AS Roma waarvan slechts de laatste maanden enige voldoening boden.

,,Van mij had het seizoen nog wel wat langer mogen duren, ja’’, zegt Wijnaldum. ,,Vanaf februari speel ik weer, ben ik weer fit. Dus waar andere jongens er een lang seizoen op hebben zitten, ben ik eigenlijk pas drieënhalve maand echt bezig.’’

Daarvoor revalideerde Wijnaldum vooral, eerst na een scheenbeenbreuk, daarna door een hamstringblessure. ,,Vooral die laatste blessure was mentaal zwaar’’, zegt de middenvelder. ,,Bij die scheenbeenbreuk had ik nog vooral: ik neem het zoals het komt. Iedere voetballer krijgt met blessures te maken, ik kon dat best goed plaatsen voor mezelf. Dat ik daarna weer een nieuwe blessure opliep, was wel echt een tegenvaller.’’

Het paste een beetje in de afgelopen twee jaar van Wijnaldum. Sinds zijn transfervrije vertrek bij Liverpool in 2021 gaan de dingen niet meer vanzelf, na een loopbaan waarin lange tijd alles juist crescendo leek te verlopen. Eerst volgde een jaar vol reservebeurten bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. Bondscoach Louis van Gaal liet hem daarop openlijk vallen bij Oranje - en door blessures miste Wijnaldum ook definitief het WK in Qatar.

,,Ja, ik heb de laatste jaren wel minder plezier gehad in voetbal’’, zegt Wijnaldum nu. ,,Je merkt dat voetbal niet meer alleen het spel is dat je als kind speelde. Er zit een hele business omheen. Een wereld waarin allerlei belangen spelen. En daar kwamen die blessures ook nog eens bij.’’

Formeel keert de Rotterdammer deze zomer terug bij PSG, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024. AS Roma heeft besloten de koopoptie in zijn huurcontract voorlopig niet te lichten, waardoor de kans op een langer verblijf in Rome klein is. In Parijs is zijn toekomst, met de enorme concurrentie die er is bij PSG, ook troebel. Een vertrek ligt voor de hand, maar waarheen?

‘Alle opties open

,,Die onzekerheid is vervelend’’, erkent Wijnaldum. ,,Ook voor mijn familie, want het liefst weet je nu al waar je komend seizoen speelt. Maar ik laat voorlopig alle opties open. Ja, ook een langer verblijf bij AS Roma, want het is nog moeilijk te zeggen hoe het gaat lopen. Ik heb nog niet met Roma gesproken daarover.’’

De deur naar Nederland, bijvoorbeeld naar zijn oude clubs PSV en Feyenoord, gooit de voetballer evenmin op voorhand dicht. ,,Het is nu nog moeilijk te zeggen welke opties er straks komen, het heeft allemaal met elkaar te maken’’, zegt Wijnaldum. De middenvelder hoopt komende week nog van waarde te zijn bij Oranje in de Nations League, daarna wacht een vakantie. ,,Het is nu nog vroeg. Daarna hoop ik een beter beeld te hebben van de mogelijkheden en plannen. In voetbal kunnen dingen snel veranderen.’’

Plezier staat wel heel hoog op het lijstje voor mij Georginio Wijnaldum

Maar wat heeft prioriteit in zijn hoofd? ,,Het liefst wil ik weer heel veel wedstrijden gaan spelen, dat heb ik in de afgelopen twee jaar te weinig kunnen doen. Ja, plezier staat wel heel hoog op het lijstje voor mij. Het liefst wil je dat weer terug.’’

Over plezier gesproken: Wijnaldum speelde twee weken geleden ook in de beruchte Europa League-finale tegen Sevilla. Een wedstrijd die veelbesproken werd, bovenal om de verkeerde redenen. Zelden was een voetbalfinale zo lelijk: zowel qua spelniveau als gezien het wangedrag daaromheen.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum en Lucas Ocampos. © AFP

Scheidsrechter Anthony Taylor werd aan de lopende band belaagd door spelers van beide teams. Het spel lag voortdurend stil door al het theater en geklaag. ,,Ik snap dat het voor de neutrale kijker niet leuk was’’, zegt Wijnaldum, die als invaller ruim vijftig minuten speelde voor Roma, dat na strafschoppen verloor. ,,Je ziet dat vaker in finales. De spanning en de belangen zijn groot.’’

Maar kan Wijnaldum zich iets voorstellen bij de kritiek op het gedrag van de spelers en dat van zijn trainer José Mourinho? ,,Zelf probeer ik altijd respect te hebben voor de scheidsrechter’’, zegt Wijnaldum, zijn woorden voorzichtig wegend. ,,Ik zeg wel eens wat, maar ik probeer dat op een normale manier te doen. Tegelijk is het zo dat je als speler ook vaak wordt meegezogen in een wedstrijd die je heel graag wilt winnen. Je gaat als het ware op in de wedstrijd.’’

Open brief Van Basten

De ontspoorde finale leidde er mede toe dat Marco van Basten deze week een open brief schreef naar de FIFA. Het moet maar eens afgelopen zijn met het gedrag van spelers richting scheidsrechters, stelde de voormalige topspits en oud-bondscoach. Van Basten pleit voor ‘zero tolerance’: meteen geel voor spelers die in discussie gaan met de arbitrage, de aanvoerder uitgezonderd.

Wijnaldum: ,,Ik weet niet goed of dat de oplossing is. Je kunt ook op een goede manier interactie hebben met een scheidsrechter in het veld. Door te communiceren ontstaat er ook begrip voor elkaar. Maar wat er met Taylor gebeurde (de scheidsrechter werd eerst uitgekafferd door Mourinho in de parkeergarage, daarna belaagd door Roma-supporters op het vliegveld, red.), dat is natuurlijk niet goed.’’

In Zeist is Wijnaldum deze week weer terug in een vertrouwde, kalmere omgeving. Bondscoach Ronald Koeman maakte de voetballer bij zijn terugkeer meteen weer vice-aanvoerder, als blijk van vertrouwen. Toch is ook zijn perspectief bij het Nederlands elftal anders geworden: Wijnaldum (88 interlands, 26 goals) is na twee grillige jaren niet meer onomstreden als basisspeler.

,,We zien wel hoe de toekomst loopt, maar ik ga gewoon proberen om van waarde te zijn voor het team’’, zegt hij. ,,De Nations League biedt een mooie kans op een prijs. Daar gaan we voor. Het liefst speel ik twee keer 90 of 120 minuten natuurlijk, ik voel me topfit, maar dat is niet alleen aan mij. Hopelijk kunnen we het seizoen heel mooi afsluiten.’’

Programma Final Four Nations League

