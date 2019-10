Zonder nummer 12 maakt Jill Roord een nieuwe start

Roord voelt zich thuis bij Arsenal

Jill Roord verruilde Bayern München in de zomer voor Arsenal en daar heeft de voetbalster van Oranje nog geen moment spijt van gehad. ,,Ik kan hier echt m’n eigen spelletje spelen. Het voetbal van Arsenal, aanvallend en veel aan de bal, dat past bij mij”, zegt Roord.



De 22-jarige Twentse woont in St. Albans, een stadje ten noorden van Londen, in de buurt van haar teamgenotes Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema. ,,We trainen op het complex bij de mannen en we spelen iets verderop in een leuk stadionnetje. Er komt veel publiek op af, aanzienlijk meer dan in Duitsland bij Bayern. Ik heb op vrijwel alle posities op het middenveld al gespeeld, daar waar de trainer me nodig heeft. Juist die afwisseling vind ik erg leuk”, aldus Roord, die in de nationale jeugdelftallen jarenlang een succesvol tandem vormde met spits Miedema.



,,Dat gaat al terug tot in de Onder 15. In onze eerste interland, uit tegen Engeland, scoorde ‘Viev’ op aangeven van mij. We kunnen elkaar altijd goed vinden op het veld. Ik weet wat zij wil en hoe ze de ballen wil hebben.”