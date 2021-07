Zonder transferstress en de druk van voorrondes bereidt Ajax zich voor in Oostenrijkse proeftuin

Copa America-win­naars hervatten training Ajax in Oostenrijk, enkelbles­su­re voor Kudus

25 juli Nicolás Tagliafico traint weer mee bij Ajax. De Argentijn is maandag op het trainingsveld in Oostenrijk begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Lisandro Martínez, de andere Copa America-winnaar, voegt zich dinsdag in Bramberg bij de selectie. Mohammed Kudus kampt met een enkelblessure.