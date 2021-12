Zonder Trauner en Sinisterra wordt Feyenoords laatste klus van het jaar een lastige

Door Mikos Gouka



De laatste krachtmeting van 2021 is er voor Feyenoord eentje die het gevoel van de eerste helft van het seizoen zal bepalen. Was dat meetmoment zo’n anderhalve week geleden geweest, direct na de Europese winst tegen Maccabi Haifa, dan was zo’n beetje iedereen in Rotterdam en omstreken in polonaise richting de jaarwisseling gegaan. Maar de laatste week was er opeens eentje vol tegenvallers. FC Groningen pakte een puntje tegen Feyenoord, FC Twente kegelde de Rotterdammers uit het bekertoernooi en Ajax won weer eens een Klassieker in de Kuip.

Heerenveen als slotakkoord is een lastige halte, maar een driepunter in Friesland kan de vervelende week grotendeels wegnemen, denkt trainer Arne Slot. ,,Anders is er inderdaad teleurstelling’', zegt Slot. ,,Al is dat een week later waarschijnlijk al minder als je naar het grote geheel kijkt. Als je kijkt naar wat we hebben neergezet sinds de zomer.’’

Volledig scherm Arne Slot tijdens de wedstrijd tegen Ajax. © ANP

Het gevoel na de nederlaag tegen Ajax vertrok zich ook volgens dat scenario. De teleurstelling was groot, maar Slot zag bij het terugkijken van de beelden dat Feyenoord op de strafschop van de Amsterdammers na geen enkel schot op doel had toegestaan. ,,En we waren we heel veel bij het zestienmetergebied van Ajax geweest en bovendien heb ik Ajax zelden zo vaak een lange bal zien spelen’', zei Slot.

De trainer is dus tevreden over zijn selectie. Dat maakt ook meteen dat hij liever geen spelers ziet vertrekken in de winterstop. Ook Mark Diemers niet, zo zei de trainer, terwijl de middenvelder net als Joao Teixeira in de zomer wel toestemming kreeg om elders rond te kijken. Blessureleed gooide toen een mogelijke transfer voor die spelers in de war. Maar ook een jongen als Ramon Hendriks, die zelden of nooit aan bod komt, hoeft niet meteen op groen licht te rekenen als hij eventueel een wens tot verhuur zou indienen bij Frank Arnesen.

,,Trauner is er tegen Heerenveen niet bij en meteen zitten we krap in de verdedigers en dan heb ik Hendriks er gewoon graag bij. En het is afwachten hoe lang Sinisterra er niet meer bij is. De onderzoeken lopen nog, daar valt niets over te zeggen. We hoeven niet in maanden te denken, maar ook dan wordt het krap voorin.’’

Dat Feyenoord dan weer trekt aan aanvaller Diallo van Manchester United, die in de zomer al bijna naar Rotterdam was vertrokken maar op het laatste moment geblesseerd raakte, is volgens Slot niet aan de orde. De trainer wist niet dat de nieuwe trainer Ralf Ragnick hem liever in Manchester zou houden. ,,Dat ik dat niet wist, geeft wel aan hoe we met hem bezig zijn geweest’', zegt Slot.