Zoon Rafael van der Vaart (17) tekent eerste profcontract bij Ajax

interview Sven Mislintat tempert verwachtin­gen bij Ajax: ‘Niet fair om van Steijn te verwachten dat alles vanaf dag één werkt’

Sven Mislintat haalde twaalf spelers, waarvan elf buitenlanders om Ajax grondig en succesvol te renoveren. Voor de teleurstellende remise tegen Fortuna Sittard gaf de nieuwe Duitse directeur tekst en uitleg over de turbulente transferzomer, de scouting, de salarishuishouding en de ambitie van de Amsterdammers. ,,We hebben zaadjes geplant waar we nu zon en water aan gaan toevoegen.”