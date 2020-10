Zoon Van Persie scoort met prachtige omhaal tegen Ajax

Go Ahead Eagles presen­teert 36-jarige Mulenga in bejaarden­te­huis

8 oktober Het duurde even, maar Go Ahead Eagles heeft Jacob Mulenga vanmorgen dan toch eindelijk vastgelegd. De 36-jarige spits was de afgelopen weken al op proef bij de Deventer eerstedivisionist en maakte voldoende indruk om een contract af te dwingen voor de rest van dit seizoen.