Zorgen Feyenoord-coach Slot nemen toe: ook Dilrosun meldt zich in lappenmand

De blessure van Javairô Dilrosun kan er ook nog wel bij voor coach Arne Slot. Afgelopen zondag, na afloop van de wedstrijd tegen het Spaanse Osasuna, stelde hij al dat hij komende zondag tegen Vitesse in elk geval geen gebruik kan maken van de gehavende Orkun Kökçü en nieuwkomer Mats Wieffer. Bovendien is het nog maar de vraag of de weer meetrainende verdediger Gernot Trauner een hele wedstrijd aankan. Voor twee andere spelers, Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski, geldt nagenoeg hetzelfde. Al hebben zij al wel wedstrijdritme opgedaan.

Aan het rijtje tobbende Feyenoords is nu dus Dilrosun toegevoegd. Al is over de aard ervan nog niets bekend. Wat vaststaat: de beoogde spits Santi Giménez is er tegen Vitesse hoe dan ook niet bij. De Mexicaan moet terug naar zijn vaderland om visa te regelen. Onduidelijk is nog wanneer hij voor het eerst inzetbaar is namens de Rotterdamse club.