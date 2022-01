Zorgen om hartproblemen topsporters na coronabesmetting: ‘Waakzaamheid is geboden’

Rutte: Kabinet kijkt ook naar toelating supporters bij sportwed­strij­den

Als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen, kijkt het kabinet ook naar de toelating van publiek bij sportwedstrijden. Dat zegt premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. ,,We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen”, zei Rutte.

20 januari