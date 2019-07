Zorgen over Jørgensen nog lang niet verdwenen bij Feyenoord

Door Mikos Gouka

Jørgensen, die tijdens het trainingskamp in Oostenrijk het idee had niets ernstigs te mankeren, werd begin deze week in het Erasmus Medisch Centrum onderzocht. ,,Ik kreeg vijf dagen voor het einde van mijn vakantie last en heb de medische staf gebeld’’, zei Jørgensen verleden week in Scheffau Am Wilden Kaiser.

De Deen dient voorlopig nog rust te houden alvorens er een duidelijke diagnose kan worden gesteld. Voor Jørgensen, die in de zomer zijn contract liet openbreken en verlengen, is het de tweede voorbereiding op rij die lijkt te mislukken. Vorig seizoen keerde de spits met een hardnekkige voetblessure terug in de Kuip, die hem lang aan de kant hield.

Feyenoord hoopt snel duidelijkheid te hebben. Maandag is de loting voor de derde voorronde van de Europa League. Op 8 augustus komen de Rotterdammers voor het eerst in actie in Europa. Stam heeft in zijn huidige selectie alleen Dylan Vente en Naoufal Bannis over als originele centrumspitsen. Beide spelers doen het zeker niet slecht, waarbij moet worden aangetekend dat Bannis slechts 17 jaar oud is. Vente, die fysiek duidelijk sterker is geworden, hoopt dit seizoen definitief te kunnen doorbreken.