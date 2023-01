Zorgen over rentree Berghuis in de Kuip, Feyenoord vreest excessen, bij Ajax ligt dilemma op de loer

Mark Flekken vol ongeloof na mislopen WK: ‘Niet teleurge­steld, maar boos’

Voor Mark Flekken eindige het afgelopen jaar bepaald niet zoals hij had gehoopt. De 29-jarige doelman van SC Freiburg, die onder Louis van Gaal een zekerheidje leek bij Oranje, mocht tot zijn verbijstering niet mee naar het WK. ,,Het was geen duidelijk verhaal”, vertelt hij in Kicker.

15:45