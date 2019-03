Zorgt Neres voor unicum bij Ajax?

Uitstel rentree Matavz; Vitesse mikt op terugkeer goalgetter in laatste weken seizoen

14:58 ARNHEM - De rentree van Tim Matavz bij Vitesse wordt uitgesteld. De spits mist het oefenduel van de Arnhemse club met Heerenveen, woensdag in Friesland. Hij is nog niet fit genoeg. De eredivisionist mikt op een terugkeer in de competitie van de goalgetter in de laatste weken van dit seizoen.