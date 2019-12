Zuchtende Heesen heeft het niet makkelijk bij ADO: ‘Dit is wel even heavy’

Door Marijn Abbenhuijs Zijn antwoorden tijdens de persconferentie voorafgaande aan ADO Den Haag-FC Groningen werden vrijdagmiddag meer dan eens voorafgegaan door een diepe zucht. Heesen had dan ook een bewogen week achter de rug. Waar zijn dolende ploeg er op sportief vlak al niet florissant voor staat, kreeg hij ook nog eens te maken met een uit de hand gelopen ruzie tussen zijn assistent Edwin de Graaf en selectiespeler Donny Gorter. Het zorgde ervoor dat hij enige reserve hield toen hem werd gevraagd of het hoofdtrainerschap hem nog wel bevalt. ,,Ik hoef niet uit te leggen dat dit niet de situatie is die ik graag gewild had”, verzuchtte hij. ,,Ik heb in het verleden mijn ambitie al uitgesproken. Natuurlijk wil ik uiteindelijk graag hoofdtrainer zijn, maar dit is wel even heavy.”

De druk die op hem en de spelersgroep staat, is enorm. ,,Dat het een zware periode is, is duidelijk. We hebben geprobeerd om de focus op Groningen te houden. Het is heel belangrijk dat we er nu als kerels gaan staan. Aan mij de taak om rustig te blijven en de juiste keuzes te maken. Wat heel prettig is, is dat ik met mensen werk waar ik heel close mee ben. Ik kan bij hen veel kwijt en zij bij mij ook.”