Zwarts helpt Excelsior met twee doelpunten langs Jong FC Utrecht

Hoofdrol Zwarts

Met aanvoerder Sander Fischer, Joël Zwarts, Ahmad Mendes Moreira en Thomas Verhaar begon Excelsior sterk aan het duel. Een week geleden ging Excelsior in een vriendschappelijk duel met FC Den Bosch nog hard onderuit (1-4), maar daar was zaterdagavond weinig van terug te zien. Ondanks een legio kansen gingen beide ploegen met de brilstand op het scorebord rusten.



Na iets meer dan een uur spelen zette nieuwkomer Zwarts Excelsior op voorsprong. De door Feyenoord weggestuurde aanvaller zorgde tien minuten later voor de beslissing in de wedstrijd door de 2-0 binnen te schuiven. Tien minuten voor tijd werd de 'man of the match’ naar de kant gehaald en zag hij de overwinning niet meer in gevaar komen.