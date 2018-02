Zwinkels reddende engel ADO, Mount neemt Vitesse bij de hand

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV een flink voorschot nam op de landstitel, kreeg Robert Zwinkels van alle spelers het hoogste rapportcijfer. Door zijn uitstekende optreden tegen Ajax (0-0) kreeg de doelman van ADO Den Haag van ons een 8,5.

Door Leendert Kamsteeg



Teamgenoot Lex Immers legde in diezelfde wedstrijd ook een puik optreden op de mat en kon rekenen op een 8, net als Vitesse-uitblinker Mason Mount, die tegen VVV alweer zijn zevende van het seizoen maakte. Ook Utrecht-middenvelder Sander van de Streek, betrokken bij drie goals, en PSV’er Santiago Arias, net als vorige week trefzeker met het hoofd, kregen een acht. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

FC Groningen – NAC Breda 1-1

FC Groningen: Padt 7; Te Wierik 6, Memisevic 6,5, Van Nieff 6, Warmerdam 5,5; Drost 5,5 (58. Hrustic 6), Bacuna 5,5, Van de Looi 7, Doan 5,5; Mahi 6,5, Van Weert 5.

NAC Breda: Bertrams 6; Sporkslede 5, Mets 6, Mari 5, Angelino 6; Schoofs 5 (79. Vloet -), Garcia 6, El Allouchi 6; Agyepong 6 (69. Sadiq -), Ambrose 5,5 (73. Fernandes -), Te Vrede 5,5.

Arbiter: Higler 7.

Man of the Match: Sinds zijn competitiedebuut in het duel met Willem II, waar vader Erwin aan het roer staat, is het als een komeet gegaan met Tom van de Looi. De pas 18-jarige middenvelder startte sindsdien in elke wedstrijd in de basis en heeft zijn plekje in de Groningse formatie inmiddels bemachtigd. Met vier gecreëerde kansen was Van de Looi tegen NAC Breda opnieuw een van de betere noorderlingen, waardoor volgende week wederom een basisplek lonkt in de wedstrijd bij FC Twente.

Volledig scherm Tom van de Looi (links). © Pro Shots

AZ Alkmaar – Sparta 2-1

AZ Alkmaar: Bizot 6; Svensson 7, Hatzidiakos 5,5, Wuytens 6,5, Ouwejan 5,5; Koopmeiners 7 (73. Seuntjens -), Midtsjø 7, Til 6 (82. Druijf -); Jahanbakhsh 6, Weghorst 6, Idrissi 7,5.

Sparta: Huth 7,5; Holst 5, Breuer 5, Vriends 5, Chabot 7, Floranus 4; Sanusi 5, Duarte 5, Harroui 5,5; Kramer 5, Friday 4 (46. Alhaft 4,5).

Arbiter: Gözübüyük 6,5.

Man of the Match: Oussama Idrissi was gisteravond bij tijd en wijle onnavolgbaar voor de defensie van Sparta. De van FC Groningen overgekomen vleugelaanvaller speelde Spartaan Frederik Holst met enige regelmaat tureluurs en had fraaie acties in huis bij de gelijkmaker van Wout Weghorst en zijn eigen winnende treffer, vier minuten voor tijd. Idrissi was met tien schoten op doel en acht gecreëerde kansen betrokken bij liefst 18 doelpogingen van AZ.

Volledig scherm Oussama Idrissi viert zijn doelpunt. © ANP Pro Shots

Heracles Almelo – PEC Zwolle 2-1

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 6,5, Pröpper 6, Droste 6, Baas 6; Jakubiak 6, Van Ooijen 6, Monteiro 6; Kuwas 7,5, Vermeij 6,5 (87. Gladon -), Peterson 7 (73. Darri -).

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 5 (79. Ondaan -), Sandler 5,5, Freire 5,5 (73. Ligeon -), Van Polen 5,5; Dekker 6,5, Thomas 6, Saymak 6; Mokhtar 5 (82. Menig -), Parzyszek 6, Namli 5,5.

Arbiter: Nijhuis 6,5.

Man of the Match: Een bosje bloemen voor de Man of the Match-award en de overwinning: dat was wat Brandley Kuwas overhield aan zijn puike optreden tegen PEC Zwolle. De flankaanvaller van Heracles Almelo schitterde in de Overijsselse derby weer als vanouds op rechts en vestigde bovendien een seizoensrecord: hij werd de eerste speler die liefst drie keer 0p het aluminium schoot in één wedstrijd. Daarnaast werd Kuwas de eerste speler die dit seizoen op minimaal tien assists staat.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heerenveen – Excelsior 0-1

Heerenveen: Hansen 6,5; Schmidt 4,5, Høegh 6, Pierie 6, Woudenberg 5 (76. Mihajlovic -); Schaars 6, Thorsby 5,5 (51. Veerman 6), Vlap 6,5 (71. Van Amersfoort -); Odegaard 6,5, Reza 5, Zeneli 6,5.

Excelsior: Zwarthoed 7; Karami 6, Mattheij 6,5, Faes 6, Fortes 6,5; Koolwijk 5,5, Faik 6, Messaoud 5 (63. Garcia -); Elbers 6 (90+2. Hadouir -), Van Duinen 7,5, Bruins 5 (89. O'Neill -).

Arbiter: Wiedemeijer 7.

Man of the Match: Zo lelijk als tegen Vitesse had Mike van Duinen maar weinig gescoord in zijn carrière, gaf hij na afloop toe. Zo lekker en belangrijk als tegen Heerenveen zal-ie ze ook niet vaak gemaakt hebben. Met een poeier die via de onderkant van de lat binnen stuitte, bezorgde Van Duinen Excelsior alweer de zevende uitzege van dit seizoen. Nog nooit wonnen de Kralingers in één seizoen zeven wedstrijden buiten Woudestein.

Volledig scherm Mike van Duinen viert zijn doelpunt. © ANP Pro Shots

VVV – Vitesse 2-2

VVV: Unnerstall 5; Dekker 5,5 (85. Promes -), Post 6, Röseler 5, Janssen 6; Rutten 6, Seuntjens 5,5, Leemans 5,5; Van Crooy 5, Thy 6,5 (90+2. Opoku -), Hunte 6,5 (64. Castelen -).

Vitesse: Pasveer 4; Dabo 5, Kashia 6, Miazga 6,5, Faye 5,5; Bruns 5,5 (86. Van Bergen -), Van der Werff 6, Mount 8; Beerens 5, Castaignos 5, Foor 6.

Arbiter: S. Mulder 7.

Man of the Match: Waar een groot deel van de Vitesse-spelers hun normale niveau niet haalde tegen VVV, daar nam Mason Mount zijn ploeg niet voor het eerst dit seizoen op sleeptouw. De Engelse middenvelder zag zijn eerste, goed geraakte vrije trap nog worden gekeerd, maar nummer twee zeilde vervolgens wel keurig binnen achter VVV-doelman Lars Unnerstall. Mount is met zeven doelpunten inmiddels één van de meest trefzekere middenvelders in de eredivisie dit seizoen.

Volledig scherm Mason Mount. © ANP Pro Shots

Ajax – ADO Den Haag 0-0

Ajax: Onana 6; Veltman 6, De Ligt 6, F. de Jong 6, Tagliafico 6; Ziyech 5, Eiting 5 (85. De Wit -), Van de Beek 5; Neres 5, S. de Jong 4,5 (76. Cassierra -), Kluivert 5 (85. Younes -).

ADO Den Haag: Zwinkels 8,5; Ebuehi 7, Beugelsdijk 7, Kanon 7, Meijers 7; Immers 8, Bakker 7, El Khayati 6 (89. Gorter -); David 6 (46. Hooi 5,5), Johnsen 6, Falkenburg 6 (77. Duplan -).

Arbiter: Van Boekel 6,5.

Man of the Match: Mogelijkheden om te scoren kreeg Ajax vanmiddag meer dan genoeg. Maar keer op keer stuitten de Amsterdammers desondanks op een aanvaller, middenvelder, verdediger of keeper van ADO. De doelman, Robert Zwinkels, hield er niet geheel toevallig verreweg het meeste uit. Met liefst negen reddingen, en een beetje hulp van de paal, beleefde Zwinkels een meer dan prima middag in de hoofdstad en bezorgde hij zijn club een mooi meegenomen bonuspunt.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Feyenoord – PSV 1-3

Feyenoord: Jones 5,5; Nieuwkoop 5, Botteghin 5, Van der Heijden 5, Malacia 6; Amrabat 5, El Ahmadi 5,5, Vilhena 6,5; Berghuis 4,5 (46. Boëtius 6), Jørgensen 4,5, Toornstra 4,5.

PSV: Zoet 7; Brenet 7, Schwaab 6, Isimat 6,5, Arias 8; Van Ginkel 7,5, Hendrix 7, Ramselaar 7 (89. Luckassen -); Bergwijn 7,5 (90+2. Gakpo -), De Jong 7, Pereiro 7,5 (85. Mauro -).

Arbiter: Makkelie 6.

Man of the Match: Net als vorige week tegen Heerenveen was verdediger Santiago Arias met het hoofd verantwoordelijk voor de openingstreffer van PSV. Mede door zijn doelpunt liggen de Eindhovenaren door het puntenverlies van Ajax op ramkoers om de 24ste landstitel in de wacht te gaan slepen. De Colombiaan gaf in verdedigend opzicht weinig weg en droeg ook aanvallend weer zijn steentje bij. Arias’ goal betekende alweer PSV’s twaalfde kopdoelpunt dit seizoen: geen club was vaker trefzeker met het hoofd.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Willem II – Roda JC 1-0

Willem II: Branderhorst 7; Lewis 7, Lachman 7,5, Heerkens 6,5, Tsimikas 7; Haye 5, El Hankouri 5,5 (62. Croux -), Chirivella 7, Rienstra 7 (77. Lieftink -); Ogbeche 5 (90+2. Kristinsson -), Sol 5,5.

Roda JC: Jurjus 6,5; Dijkhuizen 5,5, Banggaard 5,5, Auassar 5,5, Vansteenkiste 6 (77. Ndenge -); El Makrini 6, Rosheuvel 6 (80. Engels -), Vancamp 5, Milts 6 (58. Ngombo 6); Schahin 5,5, Gustafson 6,5.

Arbiter: Manschot 7.

Man of the Match: Eén keer scoren is voldoende, als je zelf niks incasseert. Darryl Lachman liet tegen Roda JC zien geen halve maatregelen te willen nemen. De 28-jarige centrumverdediger werkte in Tilburg liefst 16 ballen weg uit de eigen defensie, veroverde vijf ballen en won ook nog de nodige luchtduels. Van alle basisspelers van Willem II had Lachman bovendien ook nog de hoogste passzuiverheid (77%).

Volledig scherm Darryl Lachman op archiefbeeld. © Pro Shots

FC Utrecht – FC Twente 3-1

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6,5, Leeuwin 6,5, Janssen 7, Van der Maarel 6; Strieder 6, Klich 7 (90. Kali -), Ayoub 7, Van de Streek 8; Kerk 6,5 (85. Ould-Chikh -), Dessers 6,5 (82. Görtler -).

FC Twente: Drommel 5,5; Ter Avest – (28. Van der Lely 5), Bijen 5, Lam 5, Cuevas 5,5; Maher 6, Vuckic 6, Holla 5,5, Maria 5; Jensen 5,5, Tighadouini 5 (58. Boere -).

Arbiter: Kamphuis 6,5.

Man of the Match: Met twee assists en een doelpunt was Sander van de Streek vanavond betrokken bij alle drie de treffers van FC Utrecht tegen FC Twente. De middenvelder legde vlak voor rust eerst nog voor op Sean Klaiber, tikte zelf de 2-1 tegen de touwen en was een klein kwartier voor tijd ook nog direct betrokken bij de prachtige aanval waaruit de 3-1 van Yassin Ayoub voortkwam. Geen enkele andere speler was dit seizoen al eens betrokken bij drie goals van FC Utrecht in één duel.