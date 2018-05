Zwinkels terug onder lat bij ADO voor play-offs

Voor ADO-trainer Fons Groenendijk was het snel duidelijk wie hij morgen in Den Haag zou laten starten. ,,Als Robert honderd procent fit is, dan staat hij in de basis. Dat krediet heeft hij, voor zijn blessure heeft hij het hele seizoen goed gekeept. Daarna heeft Indy het ook goed gedaan.’’

Zondag zat namens ADO iemand op de tribune bij Vitesse, maar ook bij FC Utrecht. Was ADO achtste geworden dan was FC Utrecht in de eerste ronde van de play-offs voor Europees voetbal de tegenstander geworden.

Groenendijk: ,,Dat we zevende zijn geworden is vooral mooi voor het plaatje. We hadden geen voorkeur voor een tegenstander. We willen meer, dat voel en dat ruik ik. Dit seizoen is zeker geen sprookje, we hebben hard gewerkt. Als iemand vooraf had gezegd dat we zevende zouden worden, dan had ik hem een nat washandje gegeven.”