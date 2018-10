Bestuurder raast met 175 km/u langs radar op weg waar je 80 mag

Grapper­haus laat duikerloos Gelderland-Zuid ongemoeid

7:19 NIJMEGEN - Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is niet van plan om de regels omtrent duikteams binnen veiligheidsregio's aan te scherpen. Op dit moment hebben alle brandweerteams in Nederland duikers, behalve die in Gelderland-Zuid en Brabant-Zuidoost. Onverantwoord, vinden deskundigen en CDA-Kamerlid Chris van Dam.