Heel Opijnen trilde door een verwoestende vuurwerkbom, daders zijn mogelijk al bekend

De hele avond had het echtpaar in hun woonkamer gezeten, maar even na twaalven waren ze een rondje door hun dorpje (duizend zielen) gelopen en belandden ze bij de buren. Rond kwart voor een hoorden ze een geweldige knal. ,,Het hele huis schudde", zegt Riet. ,,Achteraf hoor ik van iedereen in het dorp dat ook hun huis trilde.” De buurman liep naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, maar zag niks. Bas: ,,Je schudt je hoofd en denkt: ‘Er is een of andere idioot aan de gang.’”



Toen hij en zijn vrouw een kwartiertje later terug naar huis liepen, werden ze onderweg door bekenden gewaarschuwd voor de schade aan hun huis. Riet: ,,Ze zeiden: Bereid je maar vast voor, er is een hoop kapot.” Daarmee was geen woord te veel gezegd. Op de Waaldijk, op een paar meter afstand van hun dijkwoning, was een vuurwerkbom afgestoken. Het huis van de Hartmannen lag onder de glasscherven, grote puntige pegels tot flinterdunne splinters.