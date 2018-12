Kerstlunch voor singles in Varik: ‘Natuurlijk mis ik wel eens iemand in mijn nabijheid’

column Een nieuw hesje

22 december Ruim een maand geleden raakten de gele hesjes opeens in de mode. Vroeger was een hes een donkerblauwe kiel, een kort jasje dus, zoals boeren in het voormalige Landgraafschap Hessen in Duitsland ze droegen (vandaar de naam), maar nu zijn het veiligheidsvesten in felle kleuren: gifgroen, oranje en geel.